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Тренер «Зенита» Оливейра охарактеризовал новичков команды Андраде и Аугусто

Тренер «Зенита» Оливейра охарактеризовал новичков команды Андраде и Аугусто
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил новичков команды — защитника Кевина Андраде и форварда Фелипе Аугусто.

«Андраде — очень качественный защитник, который демонстрировал своё мастерство, играя за «Балтику». Мы за ним давно следили. Сейчас появилась возможность его подписать, мы ей воспользовались. В товарищеском матче с махачкалинским «Динамо» он играл очень уверенно. Кевин очень спокойный, трудяга, всё время максимально сконцентрирован на своей работе. Это футболист, который готов помогать «Зениту» прямо сейчас.

Фелипе Аугусто только начинает свою адаптацию, провёл с нами пару тренировок. Это очень перспективный нападающий, который забивал в Турции, за которым следили многие европейские команды. Будем надеяться, что у него всё получится», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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