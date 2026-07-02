Платини: Олисе — настоящая «десятка», он и Мбаппе говорят на одном языке

Бывший капитан сборной Франции Мишель Платини поделился мнением о полузащитнике национальной команды Майкле Олисе и его роли в тактике Дидье Дешама.

«Майкл Олисе действительно обладает всеми качествами, чтобы быть десяткой, как раньше. Современный футбол склонен размещать творцов на флангах: в клубе Олисе играет справа, как и Ламин Ямаль, который тоже умеет делать такие передачи. Но Дидье Дешам, и в этом проявляется ум тренера, сумел адаптироваться к качествам своих игроков и станет тем наставником, который вновь заиграл с десяткой. Они знают, что Олисе увидит. Мбаппе прекрасно понимает, куда Олисе отдаст пас, потому что они говорят на одном языке. Это футбольный интеллект и игроков. И Олисе тоже знает, что партнёры читают его замыслы. Это связь, которую мы больше не видели так часто, и Олисе — один из тех немногих, кто возвращает её на поверхность», — цитирует Платини L'Équipe.

В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Парагваем.