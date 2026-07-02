Тренер ДР Конго узнал о смерти отца на пресс-конференции после вылета команды с ЧМ-2026

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр узнал о смерти отца спустя несколько часов после поражения команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Англией (1:2). Об этом сообщили во время пресс-конференции по итогам встречи.

«Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования», — объявил представитель федерации футбола страны.

Сборная ДР Конго упустила победу в матче с Англией, ведя в счёте после первого тайма. Для команды это был первый в истории матч плей-офф ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем первенства планеты является сборная Аргентины.