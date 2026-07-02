Джуд Беллингем поддержал жителей Венесуэлы после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

После встречи между сборными Англии и ДР Конго, полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем перед выходом со стадиона остановился, чтобы ответить на вопрос журналистов о Венесуэле.

«Направляю много любви и поддержки всем в Венесуэле», — сказал Беллингем.

В ночь с 24 на 25 июня на севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,5. Уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате этого происшествия. Природная катастрофа, затронувшая Каракас и другие крупные города, стала самым мощным землетрясением в стране за последние 125 лет.