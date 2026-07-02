Игроки сборной Германии были недовольны физиотерапевтами и вызвали внешнего специалиста

Часть футболистов сборной Германии осталась недовольна качеством физиотерапевтической помощи в тренировочном лагере команды на чемпионате мира 2026 года. По просьбе лидеров команды, включая капитана Йозуа Киммиха, в Уинстон-Сейлем был приглашён известный внешний физиотерапевт, который в отдельном помещении рядом с отелем лечил более десяти игроков, сообщает Sky sport.

По информации источника, этот эпизод вошёл в число многих необычных событий, сопровождавших выступление немецкой сборной. Ранее сообщалось, что главный тренер Юлиан Нагельсман предоставил команде выходные для встречи с семьями после стартовой игры, а перед матчем с Кюрасао игроки были вынуждены заклеивать логотипы личных спонсоров по требованию ФИФА.

Сборная Германии завершила турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4). Это поражение стало первым в истории немецкой команды в послематчевых 11-метровых на чемпионатах мира.