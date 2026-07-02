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Игроки сборной Германии были недовольны физиотерапевтами и вызвали внешнего специалиста

Игроки сборной Германии были недовольны физиотерапевтами и вызвали внешнего специалиста
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Часть футболистов сборной Германии осталась недовольна качеством физиотерапевтической помощи в тренировочном лагере команды на чемпионате мира 2026 года. По просьбе лидеров команды, включая капитана Йозуа Киммиха, в Уинстон-Сейлем был приглашён известный внешний физиотерапевт, который в отдельном помещении рядом с отелем лечил более десяти игроков, сообщает Sky sport.

По информации источника, этот эпизод вошёл в число многих необычных событий, сопровождавших выступление немецкой сборной. Ранее сообщалось, что главный тренер Юлиан Нагельсман предоставил команде выходные для встречи с семьями после стартовой игры, а перед матчем с Кюрасао игроки были вынуждены заклеивать логотипы личных спонсоров по требованию ФИФА.

Сборная Германии завершила турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4). Это поражение стало первым в истории немецкой команды в послематчевых 11-метровых на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
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