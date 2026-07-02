Тренер «Зенита»: изначально договорились, что Вендел может задержаться на пару дней

Тренер «Зенита» рассказал о деталях возвращения бразильского полузащитника Вендела в расположение команды после отпуска.

«Мы никак не мотивировали Вендела в этот раз. Просто изначально договорились, что он может задержаться на пару дней, если станем чемпионами. И он вернулся вовремя — в тот срок, который был оговорён. Все видят, что Вендел приехал в хорошем настроении, забил прекрасный гол в ворота махачкалинского «Динамо», тренируется, набирает форму. Знаем, что он способен набирать форму достаточно быстро, поэтому рады, что он уже с нами», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.