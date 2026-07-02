Тренер Хорватии Далич оценил игру Португалии перед матчем ЧМ-2026, упомянув Роналду

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об уровне игры национальной команды Португалии на чемпионате мира — 2026, высоко оценив звёздного нападающего Криштиану Роналду.

«Это одна из лучших сборных мира. У них отличный тренер, который проделывает фантастическую работу. Он доказал это в Бельгии, а теперь и в Португалии. У них есть Роналду, который может забить в любой момент. Главное достоинство Португалии — техническое мастерство и контроль мяча. Они действительно очень сильны в этом компоненте, способны создавать множество моментов и всегда стремятся владеть преимуществом», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия — Хорватия пройдёт 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.