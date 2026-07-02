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«Эвертон» рассматривает трансфер Папа Гейе на замену Идриссе Гейе — TEAMtalk

«Эвертон» рассматривает трансфер Папа Гейе на замену Идриссе Гейе — TEAMtalk
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Ливерпульский «Эвертон» изучает возможность подписания полузащитника сборной Сенегала и «Вильярреала» Папа Гейе. В клубе видят в нём потенциальную замену Идриссе Гана Гейе, который близок к уходу из команды, сообщает TEAMtalk.

27-летний хавбек привлёк к себе внимание благодаря выступлению за сборную Сенегала на чемпионате мира — 2026. Помимо «Эвертона», за ситуацией вокруг футболиста активно следят и другие английские клубы — «Кристал Пэлас», «Брайтон» и «Сандерленд».

В минувшем сезоне-2025/2026 Пап Гейе принял участие в 39 матчах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Если «ириски» примут окончательное решение о трансфере, им придётся действовать максимально оперативно, чтобы опередить конкурентов.

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