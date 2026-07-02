«Угощали пивом в барах». Болельщик из Белгорода — об отношении к россиянам на ЧМ в США

Болельщик сборной России из Белгорода Василий Штоколенко высказался об отношении к россиянам на ЧМ-2026 в США.

Фото: Из личного архива

«Мы решили посетить все три страны ЧМ-2026. Были на матче открытия в Мехико, затем на Австрия — Иордания в Сан-Франциско, Канада — Катар в Ванкувере и в Сиэтле на США — Австралия. Дальше мои друзья улетели в Бостон, а я сгонял в Атланту на Испания — Саудовская Аравия и в Майами на Бразилия — Шотландия.

Мы ходили в наших поло или в косоворотках — всем было всё равно. Проблем не было. Отношение отличное. Мексиканцы, да и остальные латиносы, с восторгом вспоминали ЧМ-2018 в России, показывали фотки, рассказывали, как им кайфово было в России. Американцы скорее были удивлены, что мы сюда приехали, но тоже были дружелюбны, несколько раз угощали пивом в барах. Максимально радушно всё было», — рассказал Штоколенко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.