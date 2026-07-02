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Агбонлахор раздал оценки сборной Англии за матч с ДР Конго. Кейн — не лучший

Агбонлахор раздал оценки сборной Англии за матч с ДР Конго. Кейн — не лучший
Габриэл Агбонлахор
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор выставил оценки игрокам сборной Англии за матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (2:1). Мнение эксперта публикует talkSPORT.

Худшим в составе англичан, по мнению Агбонлахора, стал вратарь Джордан Пикфорд — два балла из 10. Защитники Джед Спенс, Марк Гехи, Эзри Конса, Нико О’Райли а также полузащитник Эллиот Андерсон получили по четыре балла. Деклан Райс оценён на пять. Лучшим признан Джуд Беллингем — семь. Нападающие Нони Мадуэке и Маркус Рашфорд заработали по четыре, а автор дубля Харри Кейн — шесть.

Англия одержала победу благодаря двум голам Кейна и вышла в 1/8 финала турнира. Там англичане встретятся со сборной Мексики.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    
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