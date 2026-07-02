Вингер «Барселоны» Родригес перейдёт в «Динамо» Загреб

Вингер «Барселоны» и сборной Испании U-21 Даниэль Родригес станет игроком «Динамо» Загреб. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Отмечается, что переход связан с высокой конкуренцией за место в составе каталонской команды. При этом в соглашение включена опция обратного выкупа, которой «Барселона» сможет воспользоваться при необходимости.

Родригес — воспитанник академии сине-гранатовых. С 2023 года он играл в «Барселоне Атлетик». В мае 2025 года футболист дебютировал за основную команду, однако получил серьезную травму и позже пропустил предсезонную подготовку.

«Динамо» Загреб по итогам сезона-2025/2026 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.