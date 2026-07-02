Пирс Морган возмутился красной карточкой Балогуну на ЧМ-2026, упомянув Месси

Британский телеведущий Пирс Морган сравнил фолы нападающего сборной США Фоларина Балогуна и вингера национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

Фото: Скриншоты из трансляции

«Тот же самый фол. За один [со стороны Балогуна] — красная карточка. За другой [со стороны Лионеля Месси] — вообще никакого наказания. Хорошо, наверное, быть Лионелем Месси», — написал Морган в социальной сети Х.

Фоларин Балогун открыл счёт в матче 1/16 финала США — Босния и Герцеговина (2:0), а во втором тайме получил красную карточку. Он стал первым футболистом с голом и удалением в плей-офф ЧМ после экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, который отличился в решающей встрече турнира 2006 года.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии. Матч пройдёт 3 июля, начало — в 3:00 мск.