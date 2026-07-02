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«Бавария» объявила о возвращении Николаса Джексона в «Челси»

«Бавария» объявила о возвращении Николаса Джексона в «Челси»
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Мюнхенская «Бавария» официально подтвердила, что нападающий Николас Джексон возвращается в «Челси». Немецкий гранд принял окончательное решение не активировать пункт о выкупе футболиста.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Руководство «Баварии» определилось с будущим игрока еще несколько месяцев назад. Боссы мюнхенцев посчитали опцию выкупа в размере € 64 млн слишком высокой, несмотря на то, что главный тренер команды Венсан Компани был полностью доволен работой и выступлениями Джексона. Дальнейшую судьбу сенегальского форварда теперь будет решать руководство лондонского «Челси».

В сезоне-2025/2026 за «Баварию» Николас Джексон принял участие в 34 матчах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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