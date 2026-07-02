Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался об игре партнёра по команде Мастури на ЧМ-2026

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался об игре футболиста дагестанской команды Хазема Мастури на чемпионате мира за сборную Туниса. Игрок даже забил гол в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Итоговый счёт — 3:1 в пользу Нидерландов.

«Языковой барьер мне мешает общаться с Мастури, но я знаю, что наши арабские ребята с ним списывались, оказывали поддержку. Он большой молодец. Забить гол на чемпионате мира — это что-то невероятное в наших реалиях. Конечно, жаль, что не удалось сыграть больше, но мы всё равно за него очень рады», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В минувшем сезоне Мастури принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.