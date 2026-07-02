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Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался об игре партнёра по команде Мастури на ЧМ-2026

Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался об игре партнёра по команде Мастури на ЧМ-2026
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался об игре футболиста дагестанской команды Хазема Мастури на чемпионате мира за сборную Туниса. Игрок даже забил гол в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Итоговый счёт — 3:1 в пользу Нидерландов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

«Языковой барьер мне мешает общаться с Мастури, но я знаю, что наши арабские ребята с ним списывались, оказывали поддержку. Он большой молодец. Забить гол на чемпионате мира — это что-то невероятное в наших реалиях. Конечно, жаль, что не удалось сыграть больше, но мы всё равно за него очень рады», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В минувшем сезоне Мастури принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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