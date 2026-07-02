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«Я его съем». Ямаль — о противостоянии с Кукурельей в Ла Лиге

«Я его съем». Ямаль — о противостоянии с Кукурельей в Ла Лиге
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о потенциальном противостоянии с защитником «Реала Мадрид» Марком Кукурельей в рамках «эль класико».

«Я сказал Кукурелье, что он выйдет в стартовом составе на первое «эль класико», но не на второе, потому что я его просто съем», — приводит слова футболиста издание The Touchline в социальной сети Х.

Сейчас Марк Кукурелья и Ламин Ямаль находятся в расположении сборной Испании для участия в чемпионате мира — 2026. «Красная фурия» вышла в плей-офф турнира с первого места группы Н и сыграет в 1/16 финала со сборной Австрии. Матч пройдёт сегодня, 2 июля, начало — в 22:00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
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