Кирьяков: сборная Германии хотела вполноги обыграть Парагвай, но соперник вышел умирать

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2026 после поражения от Парагвая в серии пенальти на стадии 1/16 финала.

«Парагвай вышел умирать со сборной Германии. А немцы решили, что добьются победы на классе. По уровню игроков они превосходили другие сборные и входили в топ-6 команд, которые должны бороться за победу на чемпионате мира. Многие топ-сборные сталкиваются с проблемами. Большинство включаются и переламывают матчи, где им непросто и тяжело. Это сделала Англия с ДР Конго, Бельгия с Сенегалом. Немцы не включились и продолжали играть.

В каждом из футболистов сидела мысль: «Мы всё равно дожмём. А если нет, то в серии пенальти у нас есть Нойер. Мы разберёмся». Но увы. Игроки думали, что сейчас можно вполноги и на классе обыграть кого угодно. Поэтому и случился сенсационный вылет. Правильно говорят, что у сборной Германии нет центрального нападающего, что отличало эту команду. Все эти моменты и повлияли на негативный результат», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.