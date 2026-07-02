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Кирьяков: сборная Германии хотела вполноги обыграть Парагвай, но соперник вышел умирать

Кирьяков: сборная Германии хотела вполноги обыграть Парагвай, но соперник вышел умирать
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2026 после поражения от Парагвая в серии пенальти на стадии 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Парагвай вышел умирать со сборной Германии. А немцы решили, что добьются победы на классе. По уровню игроков они превосходили другие сборные и входили в топ-6 команд, которые должны бороться за победу на чемпионате мира. Многие топ-сборные сталкиваются с проблемами. Большинство включаются и переламывают матчи, где им непросто и тяжело. Это сделала Англия с ДР Конго, Бельгия с Сенегалом. Немцы не включились и продолжали играть.

В каждом из футболистов сидела мысль: «Мы всё равно дожмём. А если нет, то в серии пенальти у нас есть Нойер. Мы разберёмся». Но увы. Игроки думали, что сейчас можно вполноги и на классе обыграть кого угодно. Поэтому и случился сенсационный вылет. Правильно говорят, что у сборной Германии нет центрального нападающего, что отличало эту команду. Все эти моменты и повлияли на негативный результат», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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