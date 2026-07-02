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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Матеуша Фернандеша

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Матеуша Фернандеша
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Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о подписании Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Ранее СМИ сообщали, что «Вест Хэм» запросил за трансфер португальца € 99 млн. «Манчестер Юнайтед», претендовавший на игрока, посчитал этот ценник завышенным. А «Тоттенхэм» заплатил необходимую сумму и оформил трансфер.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «молотобойцами» было рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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