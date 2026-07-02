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Витинья: надеюсь, завтрашний день будет более грустным для Модрича

Витинья: надеюсь, завтрашний день будет более грустным для Модрича
Витинья
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Полузащитник сборной Португалии Витинья в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией высказался о капитане соперников Луке Модриче. Футболист «Пари Сен-Жермен» признался, что хорват является для него ориентиром, но поставил командные цели выше личных симпатий.

«Модрич — идол для меня. Я играл против него и обменялся футболками, но не люблю говорить, похож я на него или нет. Надеюсь, завтрашний день будет более грустным для него», — цитирует Витинью ESPN.

26-летний португалец принял участие во всех матчах своей команды на турнире. Португалия заняла второе место в группе K и встретится с Хорватией, которая так же вышла в плей-офф со второго места в группе L. Победитель пары выйдет в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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