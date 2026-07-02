Витинья: надеюсь, завтрашний день будет более грустным для Модрича

Полузащитник сборной Португалии Витинья в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией высказался о капитане соперников Луке Модриче. Футболист «Пари Сен-Жермен» признался, что хорват является для него ориентиром, но поставил командные цели выше личных симпатий.

«Модрич — идол для меня. Я играл против него и обменялся футболками, но не люблю говорить, похож я на него или нет. Надеюсь, завтрашний день будет более грустным для него», — цитирует Витинью ESPN.

26-летний португалец принял участие во всех матчах своей команды на турнире. Португалия заняла второе место в группе K и встретится с Хорватией, которая так же вышла в плей-офф со второго места в группе L. Победитель пары выйдет в 1/8 финала.