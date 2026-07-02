«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни

Ливерпульский «Эвертон» официально завершил трансфер центрального полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни. Сумма сделки не разглашается, а сам футболист, которому на прошлой неделе исполнилось 24 года, подписал с «ирисками» пятилетний контракт — до конца июня 2031-го.

Хакни является воспитанником «Мидлсбро», где прошёл путь от академии до статуса капитана команды. Прорывным для хавбека стал сезон-2025/2026, по итогам которого новичок «синих» был признан лучшим игроком Чемпионшипа.

«Счастлив оказаться здесь. Как только я поговорил с главным тренером, как только узнал об интересе со стороны «Эвертона» — если честно, выбор сразу стал очевиден. Это великий клуб, у него строится новый стадион, мне очень нравится вектор его развития. Я просто безумно хотел стать частью этого проекта», — приводит слова Хакни пресс-служба «Эвертона»