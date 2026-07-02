Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни
Комментарии

Ливерпульский «Эвертон» официально завершил трансфер центрального полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни. Сумма сделки не разглашается, а сам футболист, которому на прошлой неделе исполнилось 24 года, подписал с «ирисками» пятилетний контракт — до конца июня 2031-го.

Хакни является воспитанником «Мидлсбро», где прошёл путь от академии до статуса капитана команды. Прорывным для хавбека стал сезон-2025/2026, по итогам которого новичок «синих» был признан лучшим игроком Чемпионшипа.

«Счастлив оказаться здесь. Как только я поговорил с главным тренером, как только узнал об интересе со стороны «Эвертона» — если честно, выбор сразу стал очевиден. Это великий клуб, у него строится новый стадион, мне очень нравится вектор его развития. Я просто безумно хотел стать частью этого проекта», — приводит слова Хакни пресс-служба «Эвертона»

Материалы по теме
«Эвертон» близок к трансферу капитана «Мидлсбро» Хейдена Хакни — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android