Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль и Уильямс обсудили сетку плей-офф ЧМ-2026

Ямаль и Уильямс обсудили сетку плей-офф ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитники сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс оценили сетку плей-офф чемпионата мира — 2026.

Ямаль: В моей голове полуфиналы должны быть такими: Франция с Испанией и Португалия с Аргентиной.

Уильямс: Мы уже дважды их обыграли… Боже мой, у них есть игроки…

Ямаль: А мы? — приводит слова футболистов Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Сборная Испании квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. Ламин Ямаль забил дебютный мяч на первенствах планеты в матче 2-го тура с Саудовской Аравией.

В 1/16 финала «Ла Фурия Роха» встретится с национальной командой Австрии. Матч состоится сегодня, 2 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания — Австрия: кто фаворит матча ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android