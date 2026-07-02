Ямаль и Уильямс обсудили сетку плей-офф ЧМ-2026

Полузащитники сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс оценили сетку плей-офф чемпионата мира — 2026.

Ямаль: В моей голове полуфиналы должны быть такими: Франция с Испанией и Португалия с Аргентиной.

Уильямс: Мы уже дважды их обыграли… Боже мой, у них есть игроки…

Ямаль: А мы? — приводит слова футболистов Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Сборная Испании квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. Ламин Ямаль забил дебютный мяч на первенствах планеты в матче 2-го тура с Саудовской Аравией.

В 1/16 финала «Ла Фурия Роха» встретится с национальной командой Австрии. Матч состоится сегодня, 2 июля, начало — в 22:00 мск.