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«Пари НН» объявил о переходе игроков юношеских сборных России

«Пари НН» объявил о переходе игроков юношеских сборных России
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Полузащитник Рамиль Гайнуллин и нападающий Георгий Сафронов, играющие в составе сборных России U16 и U17, переходят в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Также команда объявила о трансфере 16-летнего полузащитника Егора Кавтрева.

«Наш клуб выкупил права на Рамиля Гайнуллина и Георгия Сафронова. Тем не менее остаток сезона-2026 парни проведут в аренде, в «Чертаново». Права на Егора Кавтрева перейдут ФК «Пари НН» в январе 2027 года», —говорится на официальном сайте «Пари НН».

В прошлом сезоне Рамиль Гайнуллин провёл в составе «Чертаново» 13 матчей во Второй лиге «Б», где отметился голом и двумя результативными передачами. Там же Георгий Сафронов поучаствовал в 10 встречах, забил два мяча и отдал два ассиста. В активе Егор Кавтрева 11 игр и один гол.

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