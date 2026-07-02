«Пари НН» объявил о переходе игроков юношеских сборных России

Полузащитник Рамиль Гайнуллин и нападающий Георгий Сафронов, играющие в составе сборных России U16 и U17, переходят в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Также команда объявила о трансфере 16-летнего полузащитника Егора Кавтрева.

«Наш клуб выкупил права на Рамиля Гайнуллина и Георгия Сафронова. Тем не менее остаток сезона-2026 парни проведут в аренде, в «Чертаново». Права на Егора Кавтрева перейдут ФК «Пари НН» в январе 2027 года», —говорится на официальном сайте «Пари НН».

В прошлом сезоне Рамиль Гайнуллин провёл в составе «Чертаново» 13 матчей во Второй лиге «Б», где отметился голом и двумя результативными передачами. Там же Георгий Сафронов поучаствовал в 10 встречах, забил два мяча и отдал два ассиста. В активе Егор Кавтрева 11 игр и один гол.