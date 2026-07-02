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Кирьяков оценил шансы Кейна выиграть «Золотой мяч» после чемпионата мира — 2026

Кирьяков оценил шансы Кейна выиграть «Золотой мяч» после чемпионата мира — 2026
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Российский экс-футболист Сергей Кирьяков оценил шансы форварда сборной Англии Гарри Кейна выиграть «Золотой мяч» после чемпионата мира — 2026. Нападающий забил пять голов за четыре матча мирового первенства.

«Давайте подождём конца чемпионата мира. По итогам турнира бонус для определения главного претендента на «Золотой мяч» будет иметь очень важное значение. Кто выиграет чемпионат мира, из той команды и будет выбран лучший игрок. Такие матчи с ДР Конго, где Кейн оформил дубль, идут в большой актив для каждого игрока, который претендует на эту индивидуальную награду», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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