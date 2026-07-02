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«МЮ» ищет альтернативы после срыва трансфера Матеуша Фернандеша — BBC Sport

«МЮ» ищет альтернативы после срыва трансфера Матеуша Фернандеша — BBC Sport
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«Манчестер Юнайтед» изучает шорт-лист из нескольких полузащитников после того, как сорвался трансфер португальца Матеуша Фернандеша, сделавшего выбор в пользу лондонского «Тоттенхэма», сообщает BBC Sport.

Руководство манкунианцев рассматривает кандидатуры Феликса Нмечи, Тайлера Адамса, Карлоса Балеба и Алекса Скотта. Параллельно «красные дьяволы» продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг опорника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

Несмотря на неудачу в переговорах по Фернандешу, в «Манчестер Юнайтед» сохраняют полную уверенность в своей трансферной стратегии. Клуб твердо намерен качественно укрепить среднюю линию поля до закрытия летнего трансферного окна.

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