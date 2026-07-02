«Ростов» объявил о переходе своего нападающего в «Факел»

Нападающий «Ростова» Максим Турищев продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Южный клуб объявил о трансфере форварда на своём официальном сайте и в клубных соцсетях.

«Максим Турищев переходит в «Факел». Футбольный клуб «Ростов» и воронежский «Факел» договорились о трансфере нападающего. Желаем Максиму удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба ростовчан.

Напомним, Турищев выступал за «Факел» в прошлом сезоне на правах аренды. Ранее он также успел поиграть за «Ротор», тульский «Арсенал», «Родину», «Торпедо» и молодёжную команду «Локомотива». Также Турищев выступал в Медиалиге за команду 2DROTS.