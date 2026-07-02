Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тонали — о переходе в «Тоттенхэм»: огромную роль сыграл Де Дзерби

Тонали — о переходе в «Тоттенхэм»: огромную роль сыграл Де Дзерби
Комментарии

Итальянский полузащитник Сандро Тонали, близкий к переходу в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла Юнайтед», высказался о причине выбора нового клуба.

«Почему именно «Тоттенхэм»? Де Дзерби сыграл в этом огромную роль. Кроме того, это решение связано с жизнью моей семьи после трех лет в Ньюкасле. Заслуга Роберто действительно велика. Он помогал мне не только как земляк и друг, но и как настоящий профессионал, который очень много работает», — приводит слова футболиста издание Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Тонали перейдёт в «Тоттенхэм» за рекордную для клуба сумму — € 117 млн. В составе «Ньюкасла» он выступает с 2023 года.

Материалы по теме
Сандро Тонали переходит в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за рекордные € 117 млн — Орнштейн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android