Тонали — о переходе в «Тоттенхэм»: огромную роль сыграл Де Дзерби

Итальянский полузащитник Сандро Тонали, близкий к переходу в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла Юнайтед», высказался о причине выбора нового клуба.

«Почему именно «Тоттенхэм»? Де Дзерби сыграл в этом огромную роль. Кроме того, это решение связано с жизнью моей семьи после трех лет в Ньюкасле. Заслуга Роберто действительно велика. Он помогал мне не только как земляк и друг, но и как настоящий профессионал, который очень много работает», — приводит слова футболиста издание Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Тонали перейдёт в «Тоттенхэм» за рекордную для клуба сумму — € 117 млн. В составе «Ньюкасла» он выступает с 2023 года.