Спортивный директор «Ливерпуля» Хьюз перейдёт в «Аль-Хиляль» — The Athletic

Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз покинет клуб и продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». 47-летний шотландец пока не подписал контракт, но саудовская сторона рассчитывает на его приезд в ближайшее время, сообщает The Athletic.

Контракт Хьюза с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года. Текущее летнее трансферное окно, в котором он помогает новому главному тренеру Андони Ираоле, станет для него последним в клубе. После его ухода «Ливерпуль» проведёт смену руководителя спортивного направления.

Хьюз был назначен на должность в марте 2024 года компанией Fenway Sports Group. До перехода в «Ливерпуль» он занимал пост технического директора «Борнмута».