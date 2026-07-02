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Рубен Аморим мечтает подписать Вирджила ван Дейка в «Милан»

Рубен Аморим мечтает подписать Вирджила ван Дейка в «Милан»
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Новый главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим планирует трансферную кампанию для перестройки обороны «россонери», сообщает La Gazzetta dello Sport. Португальский специалист определил капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в качестве своей главной «трансферной мечты» на летнее окно.

Осуществить этот переход будет непросто: главным препятствием для боссов итальянского клуба может стать огромная зарплата 34-летнего нидерландца, которая составляет порядка £ 400 тыс. в неделю (около € 465 тыс.). Кроме того, мерсисайдцы вряд ли захотят расставаться со своим лидером, особенно после того, как они уже бесплатно отпустили Ибраима Конате в мадридский «Реал». Тем не менее контракт ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, а это значит, что через год английский гранд рискует потерять ещё одну ключевую звезду совершенно бесплатно.

В качестве альтернативного, более приземлённого варианта Аморим рассматривает 24-летнего защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Португальский тренер прекрасно знаком с возможностями игрока по совместной четырёхлетней работе в Лиссабоне. Напомним, «Милан» уже начал активную работу на рынке, ранее оформив рекордный трансфер нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша.

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