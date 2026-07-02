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«Очень жаль Сенегал». Хабиб Нурмагомедов — о победе Бельгии в 1/16 финала ЧМ-2026

«Очень жаль Сенегал». Хабиб Нурмагомедов — о победе Бельгии в 1/16 финала ЧМ-2026
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37-летний российский боец, член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итог матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Бельгия — Сенегал.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Это что за матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет, затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии. Бельгия показывает пример того, как нельзя играть в футбол, с таким составом они обязаны играть лучше», — отметил Нурмагомедов в социальной сети.

Сборная Сенегала упустила победу над Бельгией, ведя в счёте после первого тайма. В следующем раунде плей-офф «красные дьяволы» сыграют с США.

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