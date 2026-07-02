«Очень жаль Сенегал». Хабиб Нурмагомедов — о победе Бельгии в 1/16 финала ЧМ-2026

37-летний российский боец, член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итог матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Бельгия — Сенегал.

«Это что за матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет, затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии. Бельгия показывает пример того, как нельзя играть в футбол, с таким составом они обязаны играть лучше», — отметил Нурмагомедов в социальной сети.

Сборная Сенегала упустила победу над Бельгией, ведя в счёте после первого тайма. В следующем раунде плей-офф «красные дьяволы» сыграют с США.