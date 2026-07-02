Мексиканская болельщица сделала тату на русском языке на память о ЧМ-2018 в России

Болельщик «Спартака» Сергей Старовойтов поделился впечатлениями от поездки на ЧМ-2026. Он рассказал, что встретил мексиканскую болельщицу с татуировкой на русском языке.

Фото: Личный архив

«На матче открытия ЧМ-2026 мы встретили огромное количество мексиканцев, которые приезжали к нам на чемпионат мира в 2018-м. Люди узнавали нас по футболкам России и подходили поздороваться, выразить респект. Все говорили, что в России был просто невероятный, самый классный чемпионат мира. Делились эмоциями, показывали фотографии. Но больше всех меня удивила одна болельщица сборной Мексики. Девушке настолько понравилось у нас, что она набила на руке тату на русском языке: «Чемпионат мира Россия». Они с подругой побывали во многих городах, где на ЧМ-2018 играла Мексика, и респектовали нам, что теперь мы приехали к ним в гости», — рассказал Старовойтов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.