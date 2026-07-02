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Ван Гал покинул пост советника наблюдательного совета «Аякса»

Ван Гал покинул пост советника наблюдательного совета «Аякса»
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Луи ван Гал ушёл с должности советника наблюдательного совета амстердамского «Аякса». Специалист проинформировал руководство клуба о своём решении, сообщается на официальном сайте «Аякса».

Ван Гал работал внешним советником по футбольным вопросам с октября 2023 года. Его пригласили для помощи в заполнении ключевых позиций после череды кадровых перестановок.

«Михаэль ван Прааг — мой друг, и мы хорошо работали вместе в прошлом. Будучи председателем наблюдательного совета, он обратился ко мне в 2023 году, и я был рад помочь ему и «Аяксу». Тогда было много изменений на ключевых должностях, не хватало футбольной экспертизы. Как внешний советник я сыграл роль в назначениях Алекса Кроса и Марейна Бёкера. Но Михаэль ушёл в 2025-м, Алекс покинул клуб, а теперь и Марейн ушёл. Для меня настало время тоже уйти», — цитирует ван Гала пресс-служба «Аякса».

Наблюдательный совет «Аякса» выразил сожаление в связи с решением ван Гала, но отнёсся к нему с пониманием и поблагодарил за проделанную работу.

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