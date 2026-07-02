Пименов: сборная Англии прошла дальше со скрипом, но Мексика их не обыграет

Российский экс-футболист Руслан Пименов поделился впечатлениями от выступления топ-сборных на ЧМ-2026.

«На чемпионате мира понравились Франция и Аргентина, по драме — матчи, где две африканские команды могли пройти дальше, но не смогли. У немцев прямо слабенькое поколение. Англия со скрипом прошла, но Мексика их не обыграет. Вообще хочу повторения финала Франция — Аргентина. Надеюсь, Мбаппе забьёт три, французы мне нравятся. Олисе — топ.

Что касается Англии, может быть, их игроки выдохлись после сезона. Игр много, а ещё и чемпионат мира расширили. Я, кстати, к этому плохо отношусь. Меня маленькие команды не впечатлили. Вот Узбекистан поиграл, для них это успех. Когда они ещё попадут?» — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.