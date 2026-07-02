Мбаппе пытается убедить Олисе перейти из «Баварии» в «Реал» — El Chiringuito

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе ведёт разговоры с партнёром по национальной команде Майклом Олисе, пытаясь склонить его к переходу из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал». Олисе после завершения чемпионата мира 2026 года планирует встретиться с руководством немецкого клуба для обсуждения своего будущего, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, Мбаппе рассчитывает, что Олисе усилит атакующую линию «Реала». В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Также Олисе признавался лучшим французским легионером по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Парагваем.