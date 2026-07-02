Агент Сутормина заявил, что игрок продолжит карьеру в РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, анонсировал переход своего клиента в один из клубов Российской Премьер-Лиги. По словам агента, официальная информация появится в скором времени.

«Понимание по будущему Алексея есть. Скоро всё узнаете. Речь идёт о клубе РПЛ», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом футболиста были «Крылья Советов» (22 матча), которые Алексей покинул по окончании сезона-2025/2026. На протяжении своей карьеры Сутормин также выступал за «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Оренбург» и ряд других команд.