Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сутормина заявил, что игрок продолжит карьеру в РПЛ

Агент Сутормина заявил, что игрок продолжит карьеру в РПЛ
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, анонсировал переход своего клиента в один из клубов Российской Премьер-Лиги. По словам агента, официальная информация появится в скором времени.

«Понимание по будущему Алексея есть. Скоро всё узнаете. Речь идёт о клубе РПЛ», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом футболиста были «Крылья Советов» (22 матча), которые Алексей покинул по окончании сезона-2025/2026. На протяжении своей карьеры Сутормин также выступал за «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Оренбург» и ряд других команд.

Материалы по теме
Алексей Сутормин рассказал о поиске нового клуба для продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android