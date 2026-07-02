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«Килиан, прости нас». В Сети запустили петицию с извинениями перед Мбаппе

«Килиан, прости нас». В Сети запустили петицию с извинениями перед Мбаппе
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Фанаты запустили сайт «Килиан, прости нас», посвящённый капитану и нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

«Килиан, прости нас. Франция повела себя неправильно. Мы сомневались, критиковали, были неблагодарны. Пришло время все исправить», — говорится на главной странице сайта.

Создатели сайта предлагают всем, кто когда-либо сомневался в форварде, «покаяться» и подписать петицию. На данный момент это сделали более 16 тыс. человек. Подписи, как обещают авторы, «будут собраны в «Большую книгу национального прощения» — торжественное издание, которое лично передадут Килиану Мбаппе».

Напомним, в мае 2026 года в Сети появилась петиция с требованием выгнать игрока из мадридского «Реала» на фоне дестабилизации в раздевалке команды.

В данный момент нападающий находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира — 2026. В ходе турнира он забил шесть мячей и вместе с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси занимает текущее первое место в рейтинге бомбардиров.

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