Тренер «Зенита» Оливейра рассказал об общении с Сантосом и Энрике во время ЧМ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал об общении с бразильскими футболистами команды Дугласом Сантосом и Луисом Энрике, которые играют на чемпионате мира — 2026.

«Мы периодически переписываемся с Дугласом и Луисом, поддерживаем контакт. И, конечно, очень рады, что Дуги получает место в сборной Бразилии. Будем болеть и надеяться, что они дойдут до финала. На днях мы обсуждали с ребятами их матч с Японией. Произошло то, что обычно происходит у нас в России, когда «Зениту» приходится играть против низкого блока. Нужно было терпение, но они справились. И я очень рад, что получилось выиграть и пройти дальше.

Конечно, их отсутствие усложняет нам подготовку к матчу за Суперкубок. Это два важных футболиста, но будем стараться справляться без них», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.