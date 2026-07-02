«Пап, чао!» Сенегальская пресса критикует тренера сборной после вылета с ЧМ-2026

Издания Сенегала обрушились с критикой на главного тренера национальной команды Папа Тьява после вылета с чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает L'Équipe.

Так, издание L'Observateur выступило с заголовком «Пап, чао!», а журналисты L'Enquête задались вопросом: «Нужно ли увольнять Папа Тиава?»

«Это историческое потрясение стало следствием не игры футболистов, а катастрофических кадровых и тактических решений тренера. Решив глубоко отойти к своим воротам и создав атмосферу страха нелогичными заменами — прежде всего самоубийственной заменой Папа Гейе на Ламина Камара, который оказался совершенно не готов к игре, наставник буквально уничтожил героические усилия своей команды», — говорится в статье газеты Yoor-Yoor.

Сборная Сенегала упустила победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (2:3), ведя в счёте после первого тайма.