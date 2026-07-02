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В РФС анонсировали появление видеокамер на арбитрах в РПЛ, как на ЧМ-2026

В РФС анонсировали появление видеокамер на арбитрах в РПЛ, как на ЧМ-2026
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал появление видеокамер на арбитрах в чемпионате России. Сейчас такая практика используется на ЧМ-2026.

— На чемпионате мира также повесили камеры на арбитров. Это осуществимо в РПЛ?
— Более чем осуществимо. Сейчас отрабатываем с вещателем технические детали. Думаю, это будет реализовано. На матчах Второй лиги «Б» подобное уже применялось. Мы за подобного рода технологии. Они дают интересный контент и повышают доверие к судье и уважение к его работе. Когда видишь с позиции судьи быстрый наступ не в замедленном повторе с разных ракурсов, а как это видел судья, наверное, становится понятнее, почему те или иные фолы могут быть пропущены или неверно оценены. Это доли секунды.

— То есть можем также ждать появления камер на судьях по ходу сезона?
— Да. Мы над этим работаем и считаем нужным внедрять. Эта технология является одним из наших приоритетов, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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