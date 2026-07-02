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Антон Швец завершил игровую карьеру в 33 года

Антон Швец завершил игровую карьеру в 33 года
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Экс-футболист «Рубина» Антон Швец принял решение завершить игровую карьеру, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Футболист решил повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с частыми травмами.

«Полузащитник Антон Швец, чей контракт с «Рубином» истёк в июне, принял решение завершить карьеру из-за череды травм. В сентябре 2025-го в матче 9-го тура РПЛ с «Акроном» Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена.

После упорного восстановления на протяжении шести месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. «Рубин» предложил футболисту помощь в реабилитации и восстановлении, несмотря на истекший контракт, но Антон Швец решил закончить карьеру футболиста. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить карьеру.

Футбольный клуб «Рубин» желает Антону крепкого здоровья, а также успехов и удачи в его дальнейшем пути. Антон, спасибо тебе за всё!» — написала пресс-служба казанского клуба.

Ранее Швец также выступал за «Ахмат», испанскую «Сарагосу» и вторую команду «Вильярреала».

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