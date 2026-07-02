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Антон Швец выступил с заявлением на фоне решения завершить карьеру футболиста в 33 года

Антон Швец выступил с заявлением на фоне решения завершить карьеру футболиста в 33 года
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Экс-футболист «Рубина» и «Ахмата» Антон Швец выступил с заявлением на фоне решения завершить профессиональную игровую карьеру из-за череды травм.

«Уважаемые болельщики «Рубина», хочу поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы оказывали, за добрые слова. Я был очень рад стать частью этого большого клуба и очень хотел помочь команде. Но, к сожалению, травмы помешали мне полностью себя реализовать здесь. При этом очень благодарен клубу, что мне шли навстречу, даже когда я получил ещё одну тяжёлую травму, не отвернулись от меня в трудную минуту. Это очень добрый жест со стороны клуба.

Благодарен руководству, тренерскому штабу, партнёрам по команде, всему персоналу «Рубина». Всем хочу сказать большое спасибо, что очень тепло приняли меня. В команде я увидел невероятный коллектив, для меня навсегда будет ценным то отношение и уважение ко мне, с которыми столкнулся. Даже несмотря на травмы, перед летними сборами главный тренер Франк Артига дал мне надежду на возвращение и поддержал, он готов был дать мне шанс, но повторюсь, травмы помешали мне вернуться на поле.

Поэтому я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций смогу играть в футбол без последствий для здоровья.

И я хотел бы отметить великолепный медицинский штаб клуба – это профессионалы, которые всегда меня поддерживали, помогали в восстановлении, оказывали всяческую помощь. Всем им хочу сказать огромное спасибо.

Для меня этот период в «Рубине» — хорошее время, несмотря на травмы. Я навсегда запомню этот отрезок своей карьеры и людей, которые стали для меня друзьями. Для меня было честью выйти на поле в футболке «Рубина», даже отметиться голевыми действиями. Старался выкладываться и помогать команде, мне очень жаль, что судьба распорядилась так, что у меня не получилось внести более весомый вклад в успехи команды. Это невероятный клуб, отличный коллектив, великолепные болельщики и город, который навсегда останется в моём сердце.

Всегда буду болельщиком «Рубина», который всегда будет желать побед команде, поддерживать её и радоваться её успехам. Вперед, «Рубин»! И спасибо вам за всё!» — цитирует Швеца пресс-служба «Рубина».

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Антон Швец завершил игровую карьеру в 33 года
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