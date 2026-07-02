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Сергей Кирьяков: Кейн повёл за собой сборную Англии как истинный капитан

Сергей Кирьяков: Кейн повёл за собой сборную Англии как истинный капитан
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Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о победе сборной Англии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с ДР Конго (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Вратарь ДР Конго в матче с Англией спасал-спасал, но в решающий момент при более лёгком мяче, когда надо было жёстче поставить руку, не сделал этого. В первом пропущенном голе вина лежит на нём. А Кейн, который оформил дубль, является зависимым игроком. Это не Месси, который в молодости мог обыграть троих-четверых, выйти один на один и забить. Кейн живёт от острых передач партнёров и хороших силовых подач. В концовке матча с ДР Конго так и был забит первый гол. Англичане выдохнули и дожали в концовке соперника. Мы видим тенденцию сильных сборных, которые выходят играть против слабых команд и думают, что будут спокойно катать мяч и забивать.

Это ошибочная оценка. За исключением Франции, видим, как остальные сборные имеют огромнейшие проблемы, причём в большинстве против африканских команд. На этом чемпионате мира эти сборные выглядят достаточно прилично. Англия переломила исход матча с ДР Конго за счёт характера. И Кейн повёл за собой команду как истинный капитан, забив два мяча. Есть лидер, который в тяжёлый момент может переломить исход матча. Он — важное звено в игре англичан. Убери его — и мы увидим совсем другую сборную», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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