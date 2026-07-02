Председатель судейского комитета РФС назвал главное открытие сезона среди арбитров РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал главное открытие в судейском корпусе РПЛ по итогам минувшего сезона.

— Танашев — открытие сезона среди арбитров РПЛ?

— Среди арбитров РПЛ, безусловно, да. Но мы не забываем и про другие дивизионы и разновидности футбола. У нас есть определённые достижения в футзале. Так же и в Первой лиге — есть те, кто получили повышение из дивизиона 2А. Молодые арбитры отработали большое количество матчей. Танашева очень уважаем и любим, но выделять только его считаем неправильным. На каждом уровне есть и достижения, и новые талантливые ребята, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.