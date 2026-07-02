Андерсон стал самым дорогим английским игроком в истории футбола

Трансфер полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим в истории британского футбола. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, сумма сделки составила € 135 млн. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Джуду Беллингему, который перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Реал» Мадрид за € 130 млн.

Также Андерсон вошёл в топ-5 самых дорогих приобретений в истории футбола. Возглавляет список переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (€ 222 млн).

Эллиот Андерсон — воспитанник академии «Ньюкасла». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.