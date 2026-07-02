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Кепа попросил «Арсенал» продать его. Клуб уже составил шорт-лист из четырёх вратарей

Кепа попросил «Арсенал» продать его. Клуб уже составил шорт-лист из четырёх вратарей
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Голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага сообщил клубу о желании уйти в летнее трансферное окно. 31‑летний испанец намерен получать постоянную игровую практику в статусе первого номера, сообщает TEAMtalk.

Кепа перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Челси» за £ 5 млн. В сезоне‑2025/2026 он провёл лишь 12 матчей во всех турнирах – из них только один – в Премьер‑лиге – оставаясь дублёром Давида Райи. Испанец принял роль сменщика, однако рассчитывал на большее количество игрового времени. Райя сохранил место в основе и второй сезон подряд выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.

По данным источника, «Арсенал» с пониманием относится к ситуации Кепы и готов на его продажу при поступлении устраивающего клуб предложения. Интерес к вратарю проявляют итальянские клубы — «Ювентус» и «Наполи» уже навели справки.

В связи с ожидаемым уходом Кепы лондонский клуб уже приступил к поиску замены и составил список из четырёх кандидатов. В него вошли бывший вратарь «Лидса» Иллан Мелье, ныне свободный агент, экс‑голкипер «Интера» и сборной Швейцарии Ян Зоммер, австралиец Мэтью Райан, ранее уже выступавший за «Арсенал», и немец Штефан Ортега, у которого есть опыт игры в Премьер‑лиге за «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

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