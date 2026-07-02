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Давид Волк: как футболист Месси сильнее Роналду

Давид Волк: как футболист Месси сильнее Роналду
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк сравнил легендарных нападающих — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Он сделал выбор в пользу аргентинца.

«Никого не поддерживаю на чемпионате мира, но будет классно, если Аргентина сможет подтвердить свой статус чемпиона. Месси со всей командой ещё раз докажет всему миру, что он величайший. На мой взгляд, как футболист он сильнее Роналду», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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