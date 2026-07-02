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«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Андерсона

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Андерсона
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«Манчестер Сити» на своём официальном сайте подтвердил достижение договорённости с «Ноттингем Форест» о трансфере полузащитника Эллиота Андерсона.

23‑летний футболист, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, уже прошёл медицинское обследование в Канзасе. Окончательное оформление перехода состоится после возвращения игрока в Англию.

«Все в «Манчестер Сити» желают Эллиоту и сборной Англии удачи в их кампании на чемпионате мира и с нетерпением ждут возможности приветствовать его в Манчестере», — говорится в заявлении клуба.

Андерсон — воспитанник «Ньюкасла», в «Ноттингем Форест» перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.Сумма сделки, по данным инсайдеров, составила € 135 млн.

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