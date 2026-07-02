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«Вернуться на чемпионат мира». Тонали — о целях сборной Италии

«Вернуться на чемпионат мира». Тонали — о целях сборной Италии
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Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался о ближайших планах национальной команды на фоне информации о приходе в команду легенды «Милана» Паоло Мальдини, который может занять пост технического директора.

«Главная цель — вернуться на чемпионат мира. Очень больно пропустить его в третий раз подряд. Если [Паоло] Мальдини действительно придёт в сборную, я обязательно с ним поговорю. Работать с ним снова, уже в национальной команде после совместного периода в «Милане», было бы огромной честью. Он великий чемпион и замечательный человек», — приводит слова Тонали издание Sky Sport.

Сборная Италии в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. После этого главный тренер команды Дженнаро Гаттузо подал в отставку. Также посты покинули глава национальной делегации Джанлуиджи Буффон и президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

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