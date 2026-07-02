Защитник Литвинов продлил контракт с «Сочи»

«Сочи» объявил о продлении контракта с центральным защитником Вячеславом Литвиновым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Сочи» и центральный защитник Вячеслав Литвинов продлили трудовое соглашение. Новый контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2029 года.

Литвинов пополнил состав нашей команды в 2023 году и с тех пор провёл за «Сочи» 79 официальных матчей во всех турнирах.

Поздравляем Вячеслава с продлением контракта и желаем надёжной игры в обороне, новых побед и больших успехов вместе с нашей командой!» — говорится в официальном заявлении клуба.

По итогам сезона-2025/2026 «Сочи» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.