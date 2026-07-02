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Двукратный чемпион Европы Касорла завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы Касорла завершил карьеру
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Чемпион Европы — 2008 и 2012 в составе сборной Испании, полузащитник «Овьедо» Санти Касорла завершил профессиональную карьеру в 41 год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: официальный сайт «Овьедо»

«Теперь его карьера футболиста завершена, однако связь с «Овьедо» не прерывается. В клубе заявили, что после заслуженного отдыха Касорла всегда сможет вернуться и занять любую должность, которая будет ему по душе», — говорился в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Санти Касорла является воспитанником академии «Овьедо». Позже он выступал в составе «Вильярреала» и «Арсенала». В 2023 году Касорла перешёл в «Овьедо» и помог клубу вернуться в Примеру.

Кроме того, полузащитник играл в сборной Испании с 2008 по 2019 год. За национальную команду он провёл 81 матч, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.

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