В РФС объяснили, почему в РПЛ не внедряется система автоматического определения гола

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему в чемпионате России не внедряют систему автоматического определения гола.

— После первого стыкового матча «Урал» — «Динамо» Мх и эпизода с голом гостей снова обсуждалась система автоматического определения голов. Может ли она появиться в российском футболе?

— Это больше финансовый вопрос. Судейские органы всегда за использование любых технологий и большего количества камер, большего количества инструментов, чтобы установить или восстановить справедливость. Но этот вопрос не совсем к нам. Мы должны понимать, что денег никогда не хватает абсолютно на всё. Думаю, у клубов в приоритете потратить средства на развитие академий, а не на технологии.

— Но сами же клубы потом и жалуются.

— Клубы жалуются на недостаточно информативные ракурсы, которые представляет телевещатель. Сейчас, когда клубы больше погрузились в тему, поняли, что это не вопрос простого пожелания. Это влечёт определённые затраты, которые в масштабах сезона измеряются сотнями миллионов рублей — речь здесь об установке всего лишь двух дополнительных камер и передаче сигнала VAR в соответствии со всеми требованиями технологии. Когда речь идёт о двух-трех эпизодах за сезон, это очень дорого. Собственники, хозяева и менеджеры клубов оценивают, насколько целесообразно тратить такие деньги, сопоставимые с затратами отдельных клубов на развитие детско-юношеского футбола в своей структуре. Сейчас мы отчасти этот вопрос снимем, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.