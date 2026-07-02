«Барселона» готова выставить Кунде на трансфер — SPORT

«Барселона» готова продать французского защитника Жюля Кунде. Об этом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» снизила запрашиваемую сумму за Кунде до € 65 млн. Отмечается, что такая цена устраивает «Челси» и «Ливерпуль», которые следят за футболистом, успешно выступающим на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Франции. При этом Кунде не желает покидать каталонский клуб. Прошлым летом он продлил контракт с «Барселоной» до 2030 года с улучшенными финансовыми условиями.

Жюль Кунде присоединился к сине-гранатовым в 2022 году после перехода из «Севильи». Сумма трансфера составила € 50+10 млн.